استشهاد طفل متأثرا بإصابته في بيتا جنوب نابلس

وأعلنت مصادر طبية وعائلية، استشهاد الطفل أيسم معلا (13 عاما)، متأثرا بإصابته بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع قبل قرابة الشهر، خلال مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي قاطفي ثمار الزيتون في منطقة "جبل قماص" في بيتا، حيث جرى نقله حينها للمستشفى، ودخل في غيبوبة حتى أعلن عن استشهاده مساء اليوم.
وفا
-
