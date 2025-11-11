الأربعاء 2025-11-12 12:00 ص
 

استشهاد طفل متأثرا بإصابته في بيتا جنوب نابلس

الثلاثاء، 11-11-2025 11:26 م
الوكيل الإخباري-   استشهد طفل، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته في بلدة بيتا جنوب نابلس.اضافة اعلان


وأعلنت مصادر طبية وعائلية، استشهاد الطفل أيسم معلا (13 عاما)، متأثرا بإصابته بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع قبل قرابة الشهر، خلال مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي قاطفي ثمار الزيتون في منطقة "جبل قماص" في بيتا، حيث جرى نقله حينها للمستشفى، ودخل في غيبوبة حتى أعلن عن استشهاده مساء اليوم.

وفا
 
 
