استشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي لشاطئ رفح

وقالت مصادر فلسطينية ان زوارق الاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين على شاطئ بحر غزة ما اسفر عن استشهاد طفل وإصابة آخرين بجراح.
