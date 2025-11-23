الإثنين 2025-11-24 03:23 ص
 

استشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي لشاطئ رفح

الأحد، 23-11-2025 08:58 م

الوكيل الإخباري- استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون بقصف زوارق الاحتلال الإسرائيلي شاطئ رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية ان زوارق الاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين على شاطئ بحر غزة ما اسفر عن استشهاد طفل وإصابة آخرين بجراح.


بترا

 
 
