استشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي لشاطئ رفح

الوكيل الإخباري- استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون بقصف زوارق الاحتلال الإسرائيلي شاطئ رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية ان زوارق الاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين على شاطئ بحر غزة ما اسفر عن استشهاد طفل وإصابة آخرين بجراح.