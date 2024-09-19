استشهاد طفل وإصابة شاب برصاص الاحتلال شمال القدس

وأفادت مصادر محلية بأن وحدة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم لتنفيذ حملة اعتقالات، وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين بعد انكشاف أمرها، ما أدى إلى استشهاد الطفل هاني مجدي القري (16 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص في الصدر، وإصابة شاب بجروح خطيرة، نقل إثرها إلى مستشفى في مدينة رام الله.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلاله جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان من المخيم، بينهم الصحفي صهيب مسالمة.
وباستشهاد الطفل القري، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا على أرض القدس المحتلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 70 شهيدا منهم 24 منذ بداية العام الجاري، كما ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة بما فيها القدس المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 707 شهداء بينهم 160 طفلاً، و10 نساء، و9 مسنين.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يهدم منزلا وغرفتين زراعيتين في بيت عوا غرب الخليل
-
هيئة الأسرى: مرض السكابيوس يهدد حياة المعتقلين الأشبال في سجن عوفر
-
الاحتلال يداهم قلقيلية ويعتقل 13 مواطناً بينهم امرأة
-
توقف محطة الصرف الصحي المركزية وسط قطاع غزة
-
رويترز: ألمانيا علقت تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل
-
إسرائيل تعلن انتقال "مركز ثقل" الحرب "إلى الشمال"
-
الجمعية العامة تعتمد قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
-
10 شهداء جراء قصف الاحتلال مدرسة ومركبة في غزة