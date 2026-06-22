استشهاد طفل وفتى وإصابة آخر برصاص الاحتلال في الخليل

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية باستشهاد الطفل رضا سامي حسن عوض (15 عاماً)، والفتى عيسى عرفات إسماعيل عوض (19 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال قرب مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدة بيت أمر، حيث تركتهما ينزفان لفترة طويلة، قبل أن تحتجز جثمانيهما.
كما أصيب شاب آخر برصاص قوات الاحتلال في البلدة، ونُقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما وُصفت حالته بالمستقرة.
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