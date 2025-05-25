استشهاد عائلة نازحة في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بدير البلح

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الوكيل الإخباري- استشهدت عائلة نازحة من رفح، الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية خيمة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. اضافة اعلان





وتتكون العائلة من 5 أفراد، بينهم طفلان، في قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المشاعلة بدير البلح.



واستشهد 52 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء غارات الاحتلال الجوية المتواصلة التي تستهدف مختلف مناطق القطاع.



ومنذ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.