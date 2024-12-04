استشهاد فتى بالقدس واشتباكات مع الاحتلال في قلقيلية

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد فتى فلسطيني فجر اليوم الأربعاء متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوان بضواحي القدس المحتلة

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. في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية فجر اليوم، في حين شهدت قلقيلية اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة.



وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال استدعت والد الشهيد عمر شويكي (15 عاماً) للتحقيق معه، وذلك قبيل الإعلان عن استشهاده.



في غضون ذلك، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز خلال اقتحامها البلدة.