 
الأربعاء 2024-12-04 07:36 ص
 

استشهاد فتى بالقدس واشتباكات مع الاحتلال في قلقيلية

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 04-12-2024 06:21 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد فتى فلسطيني فجر اليوم الأربعاء متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوان بضواحي القدس المحتلة

اضافة اعلان

 

. في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية فجر اليوم، في حين شهدت قلقيلية اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة.


وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال استدعت والد الشهيد عمر شويكي (15 عاماً) للتحقيق معه، وذلك قبيل الإعلان عن استشهاده.


في غضون ذلك، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز خلال اقتحامها البلدة.

 
gnews

أحدث الأخبار

جعفر حسان

خاص بالوكيل استطلاع: 91% يتوقعون أن النواب سيمنحون الثقة لحكومة حسان

الأردنيان اللذان تم تسلم جثمانهما

أخبار محلية الأردن يعلن تسلم جثماني الأردنيين قواس وأبو غزالة

تعبيرية

وظائف (محاسب وسكرتير).. فرص عمل للأردنيين

تعبيرية

أسواق ومال الذهب عالمياً يتماسك بانتظار تقرير الوظائف الأميركية

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

العلم السعودية

عربي ودولي الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من آل سعود

أرشيفية

فلسطين استشهاد فتى بالقدس واشتباكات مع الاحتلال في قلقيلية

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 4-12-2024



 




الأكثر مشاهدة