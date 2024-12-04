استشهاد فتى بالقدس واشتباكات مع الاحتلال في قلقيلية

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال استدعت والد الشهيد عمر شويكي (15 عاماً) للتحقيق معه، وذلك قبيل الإعلان عن استشهاده.
في غضون ذلك، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز خلال اقتحامها البلدة.
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