استشهاد فتى برصاص الاحتلال في بلدة سالم شرق نابلس

وأكدت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، استشهاد الطفل عبد الخالق مصعب جبور (17 عاما)، عقب إصابته بجروح حرجة برصاص الاحتلال في منطقة الصدر، نقل على إثرها إلى المستشفى، وأجريت له عمليات إنعاش للقلب والرئتين، غير أن الأطباء اعلنوا استشهاده.
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