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استشهاد فتى برصاص الاحتلال في بلدة سالم شرق نابلس

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 25-04-2025 07:45 م

الوكيل الإخباري-    استشهد فتى فلسطينيا متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال اقتحام بلدة سالم شرق نابلس.

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وأكدت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، استشهاد الطفل عبد الخالق مصعب جبور (17 عاما)، عقب إصابته بجروح حرجة برصاص الاحتلال في منطقة الصدر، نقل على إثرها إلى المستشفى، وأجريت له عمليات إنعاش للقلب والرئتين، غير أن الأطباء اعلنوا استشهاده.

 
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