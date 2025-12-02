الثلاثاء 2025-12-02 12:27 م

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مدينة الخليل

سيارة إسعاف فلسطينية
سيارة إسعاف فلسطينية
الثلاثاء، 02-12-2025 10:49 ص
استشهد فتى فلسطيني، الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل.


وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، استشهاد الفتى مهند طارق محمد الزغير (17عاما) برصاص الاحتلال قرب منطقة أبو دعجان بمدينة الخليل.
 
 


