استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مدينة الخليل

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، استشهاد الفتى مهند طارق محمد الزغير (17عاما) برصاص الاحتلال قرب منطقة أبو دعجان بمدينة الخليل.
-
أخبار متعلقة
-
دعوى على إسرائيل في باريس بتهمة "عرقلة" عمل الصحافيين في غزة
-
إصابة إسرائيليين بجروح طفيفة في عملية طعن
-
مدفعية الاحتلال تقصف مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة
-
آليات إسرائيلية تطلق نيرانها بمخيم البريج وسط القطاع
-
الاحتلال يجبر سكانا على إخلاء منازلهم خلال اقتحام نابلس
-
جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف شرق غزة
-
الاحتلال يقتحم المستشفى الملكي بالخليل
-
3 إصابات بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة