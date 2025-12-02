استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مدينة الخليل

10:49 ص

الوكيل الإخباري- استشهد فتى فلسطيني، الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل. اضافة اعلان





وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، استشهاد الفتى مهند طارق محمد الزغير (17عاما) برصاص الاحتلال قرب منطقة أبو دعجان بمدينة الخليل.

