استشهاد فتى بسبب سوء التغذية في غزة

وكانت مصادر طبية، قد أعلنت قبل أيام، استشهاد 8 فلسطينيين بسبب سوء التغذية في قطاع غزة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 155، من بينهم 90 طفلا.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار وحزيران، نتيجة لاستمرار الحصار.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة، وأن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حاد.
وتواصل قوات الاحتلال حربها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 60,138 فلسطينيا، وإصابة 146,269 آخرين.
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