 
الثلاثاء 2024-11-12 08:54 م
 

استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال شمال نابلس

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال
الثلاثاء، 12-11-2024 08:06 م

الوكيل الإخباري-   استشهد فتى فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد الفتى وليد حسين 18 عاما، برصاص الاحتلال قرب الحاجز العسكري الإسرائيلي لدير شرف غرب نابلس، شمالي الضفة.

 
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