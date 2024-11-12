استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال شمال نابلس

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد الفتى وليد حسين 18 عاما، برصاص الاحتلال قرب الحاجز العسكري الإسرائيلي لدير شرف غرب نابلس، شمالي الضفة.
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