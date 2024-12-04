 
الأربعاء 2024-12-04 10:40 ص
 

استشهاد فتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في القدس

الشهيد عمر حسام يعقوب شويكي (17 عاما)
الشهيد عمر حسام يعقوب شويكي (17 عاما)
الأربعاء، 04-12-2024 10:31 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد فتى، اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس، في مدينة القدس المحتلة.

وأعلنت محافظة القدس، استشهاد الفتى عمر حسام يعقوب شويكي (17 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، حيث قامت باعتقاله، رغم إصابته الخطيرة.

اضافة اعلان

 

وفا

 
gnews

أحدث الأخبار

الشهيد عمر حسام يعقوب شويكي (17 عاما)

فلسطين استشهاد فتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في القدس

فل

منوعات شاهد تركي آل الشيخ يبحث عن طفل مغربي.. ما القصة؟

جانب من التكريم

أخبار محلية الضمان تتسلم جوائز التميز الدولية في الرياض

ت

خاص بالوكيل الصحة: تعيين 600 من الكوادر الصحية بعد استكمال احتساب رواتبهم خلال 10 أيام

قب

منوعات وفاة مُدرسة أمريكية بعد تعرضها لعضة خفاش داخل الفصل

لال

طب وصحة شرب السحلب قبل النوم في الشتاء- ماذا يفعل بالجسم؟

4ف

طب وصحة احذر 'هذه العادة' عند الاستيقاظ في منتصف الليل

لا

منوعات طعنها 70 طعنة ولف جسدها بأكياس بلاستيكية ثم رماها بحفرة في إيطاليا



 




الأكثر مشاهدة