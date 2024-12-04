استشهاد فتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في القدس

وأعلنت محافظة القدس، استشهاد الفتى عمر حسام يعقوب شويكي (17 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، حيث قامت باعتقاله، رغم إصابته الخطيرة.
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