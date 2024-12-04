استشهاد فتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في القدس

الوكيل الإخباري- استشهد فتى، اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس، في مدينة القدس المحتلة.



وأعلنت محافظة القدس، استشهاد الفتى عمر حسام يعقوب شويكي (17 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، حيث قامت باعتقاله، رغم إصابته الخطيرة.



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