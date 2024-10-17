استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال خلال قطفها ثمار الزيتون شمال جنين

وأفادت تقارير صحفية، بأن أبو سلامة أصيبت برصاص الاحتلال في الصدر بينما كانت تقطف ثمار الزيتون مع عائلتها في المنطقة القريبة من جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي فقوعة.
وفا
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