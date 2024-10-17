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استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال خلال قطفها ثمار الزيتون شمال جنين

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 17-10-2024 11:57 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن مستشفى أبن سينا في فلسطين المحتلة، اليوم الخميس، عن استشهاد الفلسطينية حنان عبد الرحمن أبو سلامة (59 عاما)، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية فقوعة، شمال شرق جنين.اضافة اعلان


وأفادت تقارير صحفية، بأن أبو سلامة أصيبت برصاص الاحتلال في الصدر بينما كانت تقطف ثمار الزيتون مع عائلتها في المنطقة القريبة من جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي فقوعة.

وفا
 
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