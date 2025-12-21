استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال شرق غزة

الوكيل الإخباري- استشهدت فلسطينية اليوم الأحد بقصف إسرائيلي استهدف عمارة الملش في شارع يافا بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه العمارة ما أدى الى استشهاد امرأة وإصابة عدد من سكانها.



من جانب آخر تمكنت طواقم الدفاع المدني في خان يونس من انتشال جثامين 4 أطفال من منزل عائلة في حي الأمل، بعد عام ونصف من استهداف المنزل خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.