استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال شرق غزة

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه العمارة ما أدى الى استشهاد امرأة وإصابة عدد من سكانها.
من جانب آخر تمكنت طواقم الدفاع المدني في خان يونس من انتشال جثامين 4 أطفال من منزل عائلة في حي الأمل، بعد عام ونصف من استهداف المنزل خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الاسرائيلي يعزز قوات الاحتياط بأسلحة منزلية
-
الاحتلال الإسرائيلي يصادق على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
-
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
-
استشهاد فلسطينيين باستهداف مسيرة للاحتلال شرق غزة
-
شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب وغرب جنين
-
استشهاد فلسطينيَين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
-
13 شهيدا في غزة خلال 48 ساعة
-
"أطباء بلا حدود": أطفال غزة يموتون بردا وندعو إسرائيل لإدخال المساعدات