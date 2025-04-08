استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال قرب سلفيت

الوكيل الإخباري- استشهدت فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرب مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

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وأطلقت قوات الاحتلال النار على فتاة فلسطينية قرب مستوطنة "أرئيل"، وذلك بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن، حيث أعلن عن استشهادها تأثرا بإصابتها الحرجة.