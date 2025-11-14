استشهاد فلسطينية بنيران مسيرة للاحتلال شمال غرب مدينة غزة

وأفادت مصادر ، باستشهاد ميساء جابر العطار جراء إصابتها بنيران مسيرة للاحتلال في منطقة العطاطرة شمال غرب مدينة غزة.
ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، استشهد 260 فلسطينياً وأصيب أكثر من 630 بجروح.
