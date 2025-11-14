الجمعة 2025-11-14 04:55 م
 

استشهاد فلسطينية بنيران مسيرة للاحتلال شمال غرب مدينة غزة

الجمعة، 14-11-2025 02:46 م
الوكيل الإخباري-  استشهدت فلسطينية اليوم الجمعة، بنيران مسيرة للاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مدينة غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، باستشهاد ميساء جابر العطار جراء إصابتها بنيران مسيرة للاحتلال في منطقة العطاطرة شمال غرب مدينة غزة.

ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، استشهد 260 فلسطينياً وأصيب أكثر من 630 بجروح.
 
 
