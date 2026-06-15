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استشهاد فلسطينية في الزوايدة وسط قطاع غزة

"صحة غزة": 5 شهداء و15 جريحا خلال الساعات الماضية
غزة
 
الإثنين، 15-06-2026 09:11 ص

الوكيل الإخباري-   استشهدت فلسطينية، صباح اليوم الاثنين، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة مجاورة لسكنها في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

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وأفادت مصادر صحية في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد المواطنة نادية كمال عياش إثر استهداف الاحتلال منطقة بجانب سكنها في البلدة.

 
 


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