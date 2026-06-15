استشهاد فلسطينية في الزوايدة وسط قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهدت فلسطينية، صباح اليوم الاثنين، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة مجاورة لسكنها في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

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