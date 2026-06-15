استشهاد فلسطينية في الزوايدة وسط قطاع غزة

وأفادت مصادر صحية في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد المواطنة نادية كمال عياش إثر استهداف الاحتلال منطقة بجانب سكنها في البلدة.
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