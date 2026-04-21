استشهاد فلسطينية متأثرة بإصابتها خلال اقتحام مخيم جنين قبل عامين

09:49 ص

الوكيل الإخباري- استُشهدت، الثلاثاء، سيدة من مخيم جنين، متأثرة بإصابتها التي تعرضت لها قبل نحو عامين ونصف العام.





وأفادت مصادر فلسطينية بأن السيدة رجاء عويس (45 عاماً) استُشهدت في مستشفى ابن سينا، متأثرة بإصابتها بشظايا في الدماغ.



وكانت عويس قد أُصيبت عام 2023 خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، عقب تفجير جنود الاحتلال باب منزلها في أثناء دهمه، ما أدى إلى إصابتها بشظايا في الرأس، وتضرر خلايا الدماغ، ودخولها في غيبوبة منذ ذلك الحين، إلى أن أُعلن عن استشهادها صباح اليوم.









