استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص مستوطنين شمال شرق رام الله

08:53 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، عن استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص مستوطنين في بلدة أبو فلاح شمال شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة.





وجاء في بيان للوزارة أن ثائر فاروق حمايل (24 عاما) وفارع جودات حمايل (57 عاما) استشهدا برصاص مستوطنين، وذلك في ثاني حادثة من نوعها يتم الإبلاغ عنها في يومين.



وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967. وتصاعد العنف في المنطقة منذ بداية الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول 2023.





