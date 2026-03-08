الأحد 2026-03-08 09:02 ص

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص مستوطنين شمال شرق رام الله

مستوطنون يقفون بجانب مركبات في الضفة الغربية المحتلة
مستوطنون يقفون بجانب مركبات في الضفة الغربية المحتلة
 
الأحد، 08-03-2026 08:53 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، عن استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص مستوطنين في بلدة أبو فلاح شمال شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وجاء في بيان للوزارة أن ثائر فاروق حمايل (24 عاما) وفارع جودات حمايل (57 عاما) استشهدا برصاص مستوطنين، وذلك في ثاني حادثة من نوعها يتم الإبلاغ عنها في يومين.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967. وتصاعد العنف في المنطقة منذ بداية الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول 2023.
 
 


مستوطنون يقفون بجانب مركبات في الضفة الغربية المحتلة

فلسطين استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص مستوطنين شمال شرق رام الله

