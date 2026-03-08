استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص مستوطنين شمال شرق رام الله

وجاء في بيان للوزارة أن ثائر فاروق حمايل (24 عاما) وفارع جودات حمايل (57 عاما) استشهدا برصاص مستوطنين، وذلك في ثاني حادثة من نوعها يتم الإبلاغ عنها في يومين.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967. وتصاعد العنف في المنطقة منذ بداية الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول 2023.
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد فلسطيني وإصابة شقيقه برصاص مستوطنين في الخليل
-
640 شهيدا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار
-
الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثامن
-
الاحتلال يواصل القصف المدفعي والبحري على قطاع غزة
-
استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة وبيت لاهيا
-
"الصحة العالمية": مخزونات الأدوية في غزة منخفضة للغاية
-
المسجد الأقصى بلا صلاة جمعة .. الاحتلال يغلقه أمام المصلين وسط تصعيد إقليمي
-
الاحتلال الإسرائيلي يمنع إقامة صلاة الجمعة غدًا في المسجد الأقصى