 
الجمعة 2025-03-07 06:12 م
 

استشهاد فلسطينيين اثنين جراء استهداف مسيرة للاحتلال شرقي غزة

حجم الدمار في غزة كبير جداً
غزة
 
الجمعة، 07-03-2025 04:17 م

الوكيل الإخباري-    استشهد فلسطينيان، اليوم الجمعة، جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

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وقالت مصادر فلسطينية، إن فلسطينيين استشهدا في استهداف طائرات الاحتلال المسيرة لمجموعة من الأهالي قرب مسجد المعتصم نهاية شارع المنصورة شرقي حي الشجاعية.

 
 
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