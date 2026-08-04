استشهاد فلسطينيين اثنين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في غزة

وأفادت مصادر فلسطينية اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت بصاروخ مركبة مدنية على الطريق الساحلي في حي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة مساء أمس، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى الشفاء.
-
أخبار متعلقة
-
مستوطنون يحرقون مركبات ويهاجمون منازل فلسطينيين جنوبي نابلس
-
سكان من غزة: ترويج ترامب لخطة السلام يتناقض مع الواقع القاتم
-
غزة تستعد لأكبر جنازة جماعية منذ بدء الحرب
-
مجلس السلام بغزة: لا انسحاب إسرائيليا وراء الخط الأصفر قبل نزع السلاح بالكامل
-
عباس: الانتخابات التشريعية في موعدها
-
الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تحاول إفشال اتفاق غزة
-
19 شهيدا و35 مصابا في قطاع غزة خلال الساعات الماضية
-
مستعمرون يقتحمون المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت