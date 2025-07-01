استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في الخليل ورام الله

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على ما يسمى معبر الظاهرية "ميتار"، أطلقت النار صوب الشاب سامر بسام الزغارنة، من سكان بلدة الرماضين جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة أدت إلى استشهاده.
وأضافت أن سلطات الاحتلال سلّمت جثمان الشهيد للطواقم الطبية الفلسطينية، وتم نقله إلى مستشفى دورا الحكومي.
كما استشهد فتى فلسطيني فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في وسط مدينة رام الله.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بأن الفتى أمجد نصار عواد حوشية (16 عامًا)، وهو من بلدة يطا جنوب الخليل، ويقيم في كفر عقب شمال القدس، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال على دوار المنارة، وسط المدينة.
-
أخبار متعلقة
-
غزة.. توقف غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي
-
يديعوت أحرونوت تنقل سجالا من داخل المجلس الوزاري الإسرائيلي عن حرب غزة
-
الحكومة الإسرائيلية تناقش الخميس العمليات العسكرية بغزة
-
الاحتلال يقتحم قرى بنابلس وجنين
-
مسؤول أميركي: ترامب يرغب في إنهاء الحرب بغزة
-
بن غفير: أوامر حسم المعركة مع حماس لم تصدر بعد
-
6 شهداء بقصف إسرائيلي لمنزل وسط قطاع غزة
-
البيت الأبيض: ترامب يريد إنهاء الحرب في غزة واستعادة الاسرى