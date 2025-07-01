استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في الخليل ورام الله

الوكيل الإخباري- استشهد مواطن فلسطيني صباح اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي الفلسطينيين في بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على ما يسمى معبر الظاهرية "ميتار"، أطلقت النار صوب الشاب سامر بسام الزغارنة، من سكان بلدة الرماضين جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة أدت إلى استشهاده.



وأضافت أن سلطات الاحتلال سلّمت جثمان الشهيد للطواقم الطبية الفلسطينية، وتم نقله إلى مستشفى دورا الحكومي.



كما استشهد فتى فلسطيني فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في وسط مدينة رام الله.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بأن الفتى أمجد نصار عواد حوشية (16 عامًا)، وهو من بلدة يطا جنوب الخليل، ويقيم في كفر عقب شمال القدس، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال على دوار المنارة، وسط المدينة.