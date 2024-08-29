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استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في طولكرم وجنين

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال الاسرائيلي
الخميس، 29-08-2024 08:15 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح، اليوم الخميس ، في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد المواطن الفلسطيني عايد محمود أبو الهيجا (62 عاما)، برصاص قناصة الاحتلال داخل منزله بالمخيم، موضحة أن الشهيد من ذوي الإعاقة، واستشهد داخل منزله ولم يعرف به أحد، لحين تفقد أحد أفراد عائلته له، ليجده شهيدا مضرجا بدمائه.


كما استشهد، فجر اليوم الخميس فلسطيني آخر ، متأثرا بجروحه الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة .


وأفادت الوزارة، في بيان، باستشهاد الشاب فراس بسام علاقمة (35 عاما) برصاص الاحتلال في جنين، ما يرفع حصيلة الشهداء في جنين وطوباس وطولكرم منذ فجر الأربعاء، إلى 13 شهيدا، وأكثر من 20 إصابة بجروح مختلفة.

 
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