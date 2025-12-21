الأحد 2025-12-21 11:06 ص

استشهاد فلسطينيَين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

جنود الاحتلال في الضفة الغربية
الأحد، 21-12-2025 08:44 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيَين اثنين استشهدا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في واقعتين منفصلتين أحدهما فتى يبلغ من العمر 16 عاما.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة في بيان أنها تلقت بلاغا "باستشهاد الطفل ريان محمد عبد القادر أبو معلا (16عاما) برصاص الاحتلال في قباطية، وتحتجز جثمانه".

وذكرت الوزارة في بيان آخر "'استشهاد الشاب أحمد سائد زيود (22 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية”.
 
 


