استشهاد فلسطينيَين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

وأضافت الوزارة في بيان أنها تلقت بلاغا "باستشهاد الطفل ريان محمد عبد القادر أبو معلا (16عاما) برصاص الاحتلال في قباطية، وتحتجز جثمانه".
وذكرت الوزارة في بيان آخر "'استشهاد الشاب أحمد سائد زيود (22 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية”.
