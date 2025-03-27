استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب، باستشهاد الشاب إسماعيل سامر عثمان شرفة (18 عاما) من بلدة بيتا، برصاص الاحتلال قرب بلدة حوارة.
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