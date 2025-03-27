استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

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الوكيل الإخباري- أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، ليل الأربعاء - الخميس، وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة حوارة جنوب نابلس. اضافة اعلان





وأفادت الوزارة في بيان مقتضب، باستشهاد الشاب إسماعيل سامر عثمان شرفة (18 عاما) من بلدة بيتا، برصاص الاحتلال قرب بلدة حوارة.