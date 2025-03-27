الخميس 2025-03-27 04:05 ص
 

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

جندي إسرائيلي ينظر بجوار مركبات عسكرية في الضفة الغربية
جندي إسرائيلي في الضفة الغربية
 
الخميس، 27-03-2025 02:26 ص
الوكيل الإخباري-   أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، ليل الأربعاء - الخميس، وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.اضافة اعلان


وأفادت الوزارة في بيان مقتضب، باستشهاد الشاب إسماعيل سامر عثمان شرفة (18 عاما) من بلدة بيتا، برصاص الاحتلال قرب بلدة حوارة.
 
gnews

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