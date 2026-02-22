استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس

وكان الشهيد محمد وهبي عبد العزيز حنني (17 عاما) قد أصيب بالرصاص الحي في الرأس، خلال اقتحام الاحتلال للبلدة مساء أمس، عقب هجوم نفذه مستوطنون متطرفون يهود على "حي الضباط" فيها، حيث أطلق جنود الاحتلال النار صوب إحدى المركبات وحطموا زجاجها.
كما أصيب طفل يبلغ من العمر (14 عاما) بالرصاص الحي خلال التصدي للهجوم.
-
أخبار متعلقة
-
فتح تطالب واشنطن بتوضيح تصريحات سفيرها لدى إسرائيل
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. آلاف الطرود الإماراتية تصل الأسر النازحة بغزة قبل رمضان لتخفيف معاناتهم
-
60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
-
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد مخاطر الحريق بالمخيمات في غزة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72070 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
-
شهيدان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا وخان يونس
-
إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي شرقي مدينة غزة
-
بن غفير يقتحم محيط المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان