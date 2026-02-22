الأحد 2026-02-22 11:16 ص

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الأحد، عن استشهاد فتى فلسطيني، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكان الشهيد محمد وهبي عبد العزيز حنني (17 عاما) قد أصيب بالرصاص الحي في الرأس، خلال اقتحام الاحتلال للبلدة مساء أمس، عقب هجوم نفذه مستوطنون متطرفون يهود على "حي الضباط" فيها، حيث أطلق جنود الاحتلال النار صوب إحدى المركبات وحطموا زجاجها.


كما أصيب طفل يبلغ من العمر (14 عاما) بالرصاص الحي خلال التصدي للهجوم.

 
 


