الإثنين 2026-02-09 02:29 ص

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون بغزة

7 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة
غزة
 
الإثنين، 09-02-2026 12:54 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطيني، مساء الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، في ظل تصعيد متواصل يستهدف الأحياء السكنية ومناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة باتجاه منازل وخيام الفلسطينيين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد الفلسطيني وائل سليم سلمي (43 عاما).

 
 


