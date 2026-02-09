استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون بغزة

وأفادت مصادر فلسطينية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة باتجاه منازل وخيام الفلسطينيين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد الفلسطيني وائل سليم سلمي (43 عاما).
