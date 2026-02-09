استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون بغزة

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني، مساء الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، في ظل تصعيد متواصل يستهدف الأحياء السكنية ومناطق متفرقة من قطاع غزة.

اضافة اعلان