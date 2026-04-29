استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في سلواد شرق رام الله

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان باستشهاد الشاب عبد الحليم روحي عبد الحليم حماد (37 عاما)، برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام البلدة، واحتجاز جثمانه.
وأضافت أن قوات الاحتلال أعدمت الشاب داخل منزله أمام أفراد عائلته، بعد اقتحامه، حيث جرى اعتقاله وهو مصاب، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا، كما اعتقلت والده، قبل أن تفرج عنه لاحقا.
يشار إلى أن الشهيد أب لطفلة تبلغ من العمر عاما ونصف العام، وهو شقيق الشهيد محمد حماد الذي استشهد عام 2021، ولا يزال جثمانه محتجزا.
