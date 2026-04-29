الأربعاء 2026-04-29 01:50 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في سلواد شرق رام الله

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في سلواد شرق رام الله
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في سلواد شرق رام الله
 
الأربعاء، 29-04-2026 12:05 م
الوكيل الإخباري-   استشهد مواطن فلسطيني اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله.


وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان باستشهاد الشاب عبد الحليم روحي عبد الحليم حماد (37 عاما)، برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام البلدة، واحتجاز جثمانه.

وأضافت أن قوات الاحتلال أعدمت الشاب داخل منزله أمام أفراد عائلته، بعد اقتحامه، حيث جرى اعتقاله وهو مصاب، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا، كما اعتقلت والده، قبل أن تفرج عنه لاحقا.

يشار إلى أن الشهيد أب لطفلة تبلغ من العمر عاما ونصف العام، وهو شقيق الشهيد محمد حماد الذي استشهد عام 2021، ولا يزال جثمانه محتجزا.
 
 


مصنع أنابيب باستثمار أميركي - هندي بـ125 مليون دولار لدعم الناقل الوطني للمياه

أخبار محلية مصنع أنابيب باستثمار أميركي - هندي بـ125 مليون دولار لدعم الناقل الوطني للمياه

يحيى الفخراني

فن ومشاهير مصر.. يحيى الفخراني رئيساً شرفياً لمهرجان مسرح الأطفال

أخبار محلية رفع أكثر 150 طن نفايات وإطلاق 75 حملة نظافة في غابات جرش

بقرارات حازمة .. الاتحاد الأردني لكرة السلة يحسم ملف مباراة الفيصلي واتحاد عمّان

أخبار محلية بقرارات حازمة .. الاتحاد الأردني لكرة السلة يحسم ملف مباراة الفيصلي واتحاد عمّان

شيرين عبد الوهاب

فن ومشاهير شيرين عبد الوهاب تستعد لانطلاقة فنية جديدة في موسم الصيف

الخطوط الجوية الفرنسية تمدد وقف رحلاتها إلى إسرائيل

عربي ودولي الخطوط الجوية الفرنسية تمدد وقف رحلاتها إلى إسرائيل

الضمان: أكثر من مليون و(655) ألف مشترك فعّال ضمن مظلة الحماية الاجتماعية

أخبار محلية الضمان: أكثر من مليون و(655) ألف مشترك فعّال ضمن مظلة الحماية الاجتماعية

اقتصاد محلي تجارة الأردن: فرص واعدة للشركات الأردنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات السوري



 
 






