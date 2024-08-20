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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالخليل

قوات الاحتلال الاسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
الثلاثاء، 20-08-2024 11:15 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الشاب محمود إبراهيم الحروب "18 عاماً" متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة دورا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

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وفي وقت سابق أصيب شابان أحدهما بجروح حرجة، مساء أمس الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورا جنوب الخليل.


وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بإصابة مواطن برصاصة أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورا، اخترقت العين اليمنى واستقرت بالرأس، وجرى نقله إلى المستشفى ووضعه الصحي حرج.


وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام صوب الشبان الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص، أحدهما في الوجه والآخر في الحوض وجرى نقلهما إلى المستشفى والعشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام .

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