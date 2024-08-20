استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالخليل

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الشاب محمود إبراهيم الحروب "18 عاماً" متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة دورا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

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وفي وقت سابق أصيب شابان أحدهما بجروح حرجة، مساء أمس الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورا جنوب الخليل.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بإصابة مواطن برصاصة أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورا، اخترقت العين اليمنى واستقرت بالرأس، وجرى نقله إلى المستشفى ووضعه الصحي حرج.