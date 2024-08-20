استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالخليل

وفي وقت سابق أصيب شابان أحدهما بجروح حرجة، مساء أمس الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورا جنوب الخليل.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بإصابة مواطن برصاصة أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورا، اخترقت العين اليمنى واستقرت بالرأس، وجرى نقله إلى المستشفى ووضعه الصحي حرج.
وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام صوب الشبان الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص، أحدهما في الوجه والآخر في الحوض وجرى نقلهما إلى المستشفى والعشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام .
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