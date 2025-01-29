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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب طولكرم

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 29-01-2025 09:02 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد الفلسطيني أيمن فادي الناجي متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، خلال محاصرتها منزلاً في ضاحية ارتاح جنوب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، وسط إطلاق كثيف للرصاص.اضافة اعلان


وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تسلمت جثمان الشهيد الذي كان قد أصيب في ضاحية ارتاح واحتجزته قوات الاحتلال، وجرى نقله إلى المستشفى بطولكرم .

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة ومخيم طولكرم لليوم الثاني على التوالي ، وسط انتشار كبيرة لدوريات المشاة في مختلف أحياء المدينة والمخيم، وتحويله لعدد من المنازل لثكنات عسكرية وأماكن لقناصته التي تطلق النار بشكل عشوائي تجاه كل شيء يتحرك.

بترا
 
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