استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب طولكرم

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تسلمت جثمان الشهيد الذي كان قد أصيب في ضاحية ارتاح واحتجزته قوات الاحتلال، وجرى نقله إلى المستشفى بطولكرم .
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة ومخيم طولكرم لليوم الثاني على التوالي ، وسط انتشار كبيرة لدوريات المشاة في مختلف أحياء المدينة والمخيم، وتحويله لعدد من المنازل لثكنات عسكرية وأماكن لقناصته التي تطلق النار بشكل عشوائي تجاه كل شيء يتحرك.
بترا
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