استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي غزة

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار في شرق حي الشجاعية، ما أدى لإصابة أحد الأشخاص، فيما منع الاحتلال وصول سيارات الإسعاف إلى المنطقة، ما أسفر عن استشهاده.
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