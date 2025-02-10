استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي غزة

الوكيل الإخباري- استشهد مواطن فلسطيني صباح اليوم الاثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

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وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار في شرق حي الشجاعية، ما أدى لإصابة أحد الأشخاص، فيما منع الاحتلال وصول سيارات الإسعاف إلى المنطقة، ما أسفر عن استشهاده.