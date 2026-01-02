استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق خان يونس

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها تجاه بلدة بني سهيلا مما اسفر عن استشهاد المواطن الفلسطيني.
-
أخبار متعلقة
-
آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
المستشارة القضائية بإسرائيل تطالب بإقالة بن غفير
-
ارتفاع صادم في محاولات انتحار الأطفال واليافعين داخل إسرائيل
-
غزة.. طفلة فلسطينية تموت بردًا وآخر يفارق الحياة حرقًا في خيمته
-
انتقادات دولية لحظر إسرائيل منظمات إنسانية بفلسطين
-
استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر جنوبي نابلس
-
قائد عسكري إسرائيلي يدعو إلى التأهب لحرب مفاجئة
-
تقارير إسرائيلية تكشف حرمان أسرى فلسطينيين من مياه الشرب كـ"عقاب جماعي"