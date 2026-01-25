استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق غزة

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها تجاه مجموعة من الفلسطينيين شرق حي التفاح، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجراح.
