استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب بيت لحم

الوكيل الإخباري- استشهد مواطن فلسطيني، فجر اليوم الأربعاء، بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز جثمانه في قرية الولجة غرب مدينة بيت لحم.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد الشاب معتز حمزة حسين الحجاجلة (21 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة الولجة، واحتجاز جثمانه.



وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال اعتدت كذلك بالضرب على شخص آخر خلال مداهمة منزله في البلدة وأصابته بجروح.



وعلى صعيد متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة، طالت 60 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بينهم سيدة، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.



وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني توزعت على غالبية محافظات الضفة، فيما يواصل الاحتلال اقتحام عدة بلدات في عدة محافظات، ويحول منازل لثكنات عسكرية، ومراكز تحقيق ميداني.



إلى جانب ذلك، يواصل الاحتلال التصعيد من عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني بوتيرة متصاعدة، حيث بلغت حالات الاعتقال منذ مطلع الأسبوع الحالي في الضفة 160 حالة على الأقل، منهم من تم الإفراج عنهم لاحقا.



يشار إلى أن الاحتلال انتهج جملة من السياسات والجرائم في مختلف المناطق التي يقتحمها وينفذ فيها عمليات الاعتقال في الضفة، وأبرز هذه السياسات الإعدام الميداني.