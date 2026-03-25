الأربعاء 2026-03-25 01:38 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

الأربعاء، 25-03-2026 01:33 م
الوكيل الإخباري-  استشهد اليوم الأربعاء، فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جبل المكبر، جنوب مدينة القدس المحتلة.اضافة اعلان


وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن الشهيد هو الشاب قاسم أمجد أبو الأعمل شقيرات (21 عاما).
 
 


التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في رومانيا

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في رومانيا

أخبار محلية جامعة حكومية تحوّل دوام الطلبة عن بُعد الخميس

عربي ودولي طهران تحذر دول المنطقة: ستكونون بعد إيران أهدافا أسهل لإسرائيل

أخبار محلية اعلان هام من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

حادث قطار مروّع في باكستان

منوعات حادث قطار مروّع في باكستان

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يحذر الأردنيين

أخبار محلية المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يحذر الأردنيين

مركز الاتصال الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر بنسبة رضا 93.4%

أخبار محلية مركز الاتصال الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر بنسبة رضا 93.4%



 






