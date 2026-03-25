استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

01:33 م

الوكيل الإخباري- استشهد اليوم الأربعاء، فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جبل المكبر، جنوب مدينة القدس المحتلة. اضافة اعلان





وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن الشهيد هو الشاب قاسم أمجد أبو الأعمل شقيرات (21 عاما).





