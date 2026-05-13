استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الرام

الأربعاء، 13-05-2026 08:23 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.اضافة اعلان


وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها استلمت شهيدا بعد إصابة بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال بزعم محاولته اجتياز جدار الضم والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد زكريا علي محمد قديس (44 عاماً) برصاص الاحتلال في الرام.
 
 


