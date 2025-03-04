 
الثلاثاء 2025-03-04 09:12 م
 

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت حانون

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الثلاثاء، 04-03-2025 09:00 م

الوكيل الإخباري-   استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في شارع المصريين في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

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وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال المعززة بالدبابات والآليات العسكرية توغلت في شارع المصريين، وسط إطلاق نار كثيف، ما أدى إلى استشهاد الشاب.

 
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