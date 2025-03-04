استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت حانون

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال المعززة بالدبابات والآليات العسكرية توغلت في شارع المصريين، وسط إطلاق نار كثيف، ما أدى إلى استشهاد الشاب.
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