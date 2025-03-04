استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت حانون

الوكيل الإخباري- استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في شارع المصريين في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

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