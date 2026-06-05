الجمعة 2026-06-05 10:37 ص

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بيتين شرق رام الله
ارشيفية
 
الجمعة، 05-06-2026 08:25 ص
الوكيل الإخباري-   اسشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحامها قرية بيتين شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واندلعت مواجهات في المكان، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والرصاص الحي، ما تسبب في احتراق أرض زراعية وسط القرية، واستشهاد مواطن.اضافة اعلان


وقالت وزارة الصحة، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانه.
 
 


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