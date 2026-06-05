استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

وقالت وزارة الصحة، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانه.
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