استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تسلمت جثمان فلسطيني استشهد عند مدخل قرية جيت قرب قلقيلية متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام القرية فجر اليوم، موضحا أن قوات الاحتلال أطلقت النار عليه داخل منزله ما أدى إلى استشهاده فورا.
الى ذلك، قال مجلس قروي رمون في بيان، إن مستوطنين تسللوا فجر اليوم إلى القرية الواقعة شرق مدينة رام الله وأحرقوا مركبتين وجدار أحد المنازل وكتبوا شعارات عنصرية على منازل المواطنين ورفعوا أعلام دولة الاحتلال.
بترا
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