الأربعاء 2025-05-28 03:49 م
 

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية

قناص إسرائيلي أثناء إطلاقه النار على الفلسطينيين
قناص إسرائيلي أثناء إطلاقه النار على الفلسطينيين
 
الأربعاء، 28-05-2025 01:24 م
الوكيل الإخباري-استشهد فلسطيني اليوم الأربعاء في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، في حين هاجم مستوطنون يهود قرية رمون شرق مدينة رام الله.اضافة اعلان


وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تسلمت جثمان فلسطيني استشهد عند مدخل قرية جيت قرب قلقيلية متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام القرية فجر اليوم، موضحا أن قوات الاحتلال أطلقت النار عليه داخل منزله ما أدى إلى استشهاده فورا.

الى ذلك، قال مجلس قروي رمون في بيان، إن مستوطنين تسللوا فجر اليوم إلى القرية الواقعة شرق مدينة رام الله وأحرقوا مركبتين وجدار أحد المنازل وكتبوا شعارات عنصرية على منازل المواطنين ورفعوا أعلام دولة الاحتلال.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أوزبكستان

أخبار محلية الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أوزبكستان

فلال

تكنولوجيا هل يقترب العالم من نهاية عصر الهواتف الذكية؟

تخم

فيديو منوع الكثيرون لا يعرفونها... ميزة مهمة في آيفون

لافللا

فيديو منوع ابتكار ممتاز لتجميع "المسامير والبراغي" في المنزل

6ع6ع

فيديو منوع وفاة إمام مسجد في إندونيسيا ساجدا وهو يصلي إماما بالناس

هعهعه

فيديو منوع رجل يقوم بأخطر قفزة في العالم

6غ6غ6غ

فيديو منوع بطريق كان يريد ابهار الجماهير ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان

وزير الأوقاف محمد الخلايلة

أخبار محلية الخلايلة : خطة لتفويج الحجاج الأردنيين تجنبا لحرارة الشمس والازدحام



 
 





الأكثر مشاهدة