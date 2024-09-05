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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة

قوات الاحتلال
جندي إسرائيلي يحتمي بآلية عسكرية
الخميس، 05-09-2024 07:27 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة بالضفة الغربية.

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وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أفاد أن قوات الاحتلال تمنع طواقمه في الفارعة من الوصول إلى أحد المصابين.

 
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