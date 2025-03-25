استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال وإصابة آخرين في قلقيلية

الوكيل الإخباري- استشهد فجر اليوم الثلاثاء، مواطن فلسطيني بعد إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على محل تجاري بمدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية.

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وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، استشهاد براء يوسف مسكاوي، برصاص الاحتلال في قلقيلية، قبل أن يتم احتجاز جثمانه، كما أفادت بإصابة آخرين.



وكانت وحدات خاصة تابعة للاحتلال تبعتها تعزيزات عسكرية، قد اقتحمت المدينة من مدخليها الشرقي والشمالي وداهمت حي "النقار"، وحاصرت محلا تجاريا بالمنطقة الغربية، كان فيه الشهيد، وطالبته عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه.



وأطلق الاحتلال العيارات النارية بكثافة تجاه المحل المحاصر، ثم تبعها إطلاق قذائف "أنيرجا"، إلى أن استشهد الشاب مسكاوي وتم احتجاز جثمانه، والشهيد هو أسير محرر تم الإفراج عنه نهاية العام المنصرم بعد قضائه 22 شهرا في الأسر.

بترا