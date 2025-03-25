الثلاثاء 2025-03-25 12:56 م
 

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال وإصابة آخرين في قلقيلية

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 25-03-2025 11:15 ص

الوكيل الإخباري- استشهد فجر اليوم الثلاثاء، مواطن فلسطيني بعد إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على محل تجاري بمدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية.

اضافة اعلان


وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، استشهاد براء يوسف مسكاوي، برصاص الاحتلال في قلقيلية، قبل أن يتم احتجاز جثمانه، كما أفادت بإصابة آخرين.


وكانت وحدات خاصة تابعة للاحتلال تبعتها تعزيزات عسكرية، قد اقتحمت المدينة من مدخليها الشرقي والشمالي وداهمت حي "النقار"، وحاصرت محلا تجاريا بالمنطقة الغربية، كان فيه الشهيد، وطالبته عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه.


وأطلق الاحتلال العيارات النارية بكثافة تجاه المحل المحاصر، ثم تبعها إطلاق قذائف "أنيرجا"، إلى أن استشهد الشاب مسكاوي وتم احتجاز جثمانه، والشهيد هو أسير محرر تم الإفراج عنه نهاية العام المنصرم بعد قضائه 22 شهرا في الأسر.

 

بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

اع

منوعات بذكاء مالي.. اصنع ثروتك بخطوات بسيطة

ا

أخبار محلية جرش: جمعية بصمة المحبة الخيرية توزّع أجهزة طبية على المرضى

نا

أخبار الشركات شركة BIO شركة تقنيات الطاقة الحيوية تطلق حملة لدعم مرضى السرطان غير المقتدرين

ت

منوعات لنهاية أسبوع مثالية.. تخلص من 3 عادات تعيق تجديد طاقتك

ت

أخبار محلية رئيس مفوضي العقبة الاقتصادية يوجه بتسهيل إجراءات دخول السياح خلال عيد الفطر

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة: العفو العام لم يناقش في الأروقة الرسمية حتى الآن

ا

أخبار محلية قرارات مجلس الوزراء الثلاثاء

وزارة العمل

أخبار محلية تنويه هام من وزارة العمل لتجنب المخالفات .. تفاصيل



 
 





الأكثر مشاهدة