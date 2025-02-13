 
الخميس 2025-02-13 08:23 م
 

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة
جيش الاحتلال
الخميس، 13-02-2025 07:08 م

الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطيني اليوم الخميس برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مواطن فلسطيني شرق البريج، مما أدى إلى استشهاده.

 
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