استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مواطن فلسطيني شرق البريج، مما أدى إلى استشهاده.
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