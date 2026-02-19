استشهاد فلسطيني برصاص المستوطنين شمال شرق القدس المحتلة

01:16 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الخميس عن استشهاد المواطن نصر الله محمد جمال أبو صيام (19 عاماً) متأثراً بإصابته خلال هجوم للمستوطنين مساء أمس الأربعاء على قرية مخماس، شمال شرق مدينة القدس المحتلة. اضافة اعلان





كما أصيب 5 فلسطينيين، 3 منهم بالرصاص الحي، بينهم الشهيد أبو صيام الذي وصفت حالته بالخطيرة، في هجوم المستوطنين مساء أمس، والذي تخلله سرقة المستوطنين لعشرات رؤوس الأغنام بحماية جيش الاحتلال.





