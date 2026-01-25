استشهاد فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال في رام الله

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن مواطنا أصيب بجروح خطيرة بالقرب من مفرق "عيون الحرامية" خلال ملاحقته وإطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل شرطة الاحتلال قبل أن يعلن عن استشهاده.
ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في تشرين الأول 2023، شهدت الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، تصعيدا من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن ألف و 106 فلسطينيين وإصابة قرابة 11 ألفا آخرين واعتقال نحو 21 ألف شخص، وفقا لمنظمات فلسطينية.
