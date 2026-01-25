الأحد 2026-01-25 02:28 م

استشهاد فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال في رام الله

ا
أرشيفية
 
الأحد، 25-01-2026 12:23 م

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني صباح اليوم الأحد، عقب إطلاق شرطة الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبته، قرب مفرق عيون الحرامية شمال غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

اضافة اعلان


وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن مواطنا أصيب بجروح خطيرة بالقرب من مفرق "عيون الحرامية" خلال ملاحقته وإطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل شرطة الاحتلال قبل أن يعلن عن استشهاده.


ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في تشرين الأول 2023، شهدت الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، تصعيدا من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن ألف و 106 فلسطينيين وإصابة قرابة 11 ألفا آخرين واعتقال نحو 21 ألف شخص، وفقا لمنظمات فلسطينية.


بترا

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

فلسطين تفاهم أميركي - إسرائيلي لفتح معبر رفح

شركة "الجيل القادم الاستشارية للجينات الوراثية " تتبرع بجهاز مخبري جديد لمركز الحسين للسرطان

أخبار الشركات شركة "الجيل القادم الاستشارية للجينات الوراثية " تتبرع بجهاز مخبري جديد لمركز الحسين للسرطان

هن

تكنولوجيا تفاصيل جديدة حول موعد إطلاق هاتف iPhone 18 وسعره

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تعلن أسماء المعلمين الفائزين بقرعة الحج لموظفي الوزارة

فا

فن ومشاهير مي عمر تخوض دراما رمضان 2026 بـ"الست موناليزا"

مبنى مديرية الأمن العام

أخبار محلية مصدر أمني: قاتل شقيقته طعنا في عمّان متعاط للمخدرات

ل

أخبار محلية جيدكو: 6.28 مليون دينار القيمة التعاقدية لبرامج الدعم العام الماضي

ا

فن ومشاهير جودي شاهين تفوز بلقب الموسم السادس من ذا فويس.. معلومات عنها - فيديو



 






الأكثر مشاهدة