الأربعاء 2026-02-18 07:31 م

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في خان يونس

7 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة
غزة
 
الأربعاء، 18-02-2026 06:59 م

الوكيل الإخباري-    استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب استشهد قرب دوار بني سهيلا شرقي المدينة، مضيفة أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء.

أخبار محلية الحكومة : تصويب 19 مخرجاً رقابيَّاً سُجِّلت بحقّ 11 جهة ومؤسَّسة وثَّقها ديوان المحاسبة

الجمعية الأردنية للتصوير

أخبار محلية إطلاق مسابقة "نفحات رمضانية" للتصوير الفوتوغرافي

7 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في خان يونس

"الوطنية لإدارة غزة" تدعو لتمكينها الكامل لتولي المسؤوليات

فلسطين الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية تقديم دعم للجنة الوطنية لإدارة غزة

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمّان: إيقاف مؤقت لخدمة دفع مخالفات المركبات مساء الأربعاء

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية تعميم بقبول وتسجيل طلبة الدورة التكميلية المدعوون لخدمة العلم

تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

اقتصاد محلي ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

عطلة

أخبار محلية الحكومة تستطلع آراء الموظفين حول الدوام 4 أيام بدلا من 5 - رابط



 






الأكثر مشاهدة