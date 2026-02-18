استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في خان يونس

وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب استشهد قرب دوار بني سهيلا شرقي المدينة، مضيفة أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع.
