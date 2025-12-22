استشهاد فلسطيني برصاص مسيرة إسرائيلية في غزة

وقالت مصادر فلسطينية ان مسيرة للاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها تجاه مواطن في منطقة الخط الأصفر بحي الشجاعية شرق غزة، ما أسفر عن استشهاده.
