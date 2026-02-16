استشهاد فلسطيني جراء قصف الاحتلال شرق غزة

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال استهدفت بالقذائف منطقة حي الشجاعية، ما أسفر عن استشهاد شخص.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد تمسكه بنزع سلاح "حماس"
-
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس
-
إصابة فلسطيني باعتداء مستوطنين في طولكرم
-
إسرائيل تصادق على استئناف "تسجيل الأراضي" بالضفة لأول مرة منذ 1967
-
إخطارات هدم في بلدة عناتا بالقدس المحتلة
-
عمليات نسف منازل تتواصل في أحياء من مدينة غزة
-
وزير الخارجية السعودي: اجتماع مجلس السلام يحدد مساهمات الدول في إعمار غزة ونهاية حقيقية للصراع
-
فلسطين تدعو إسرائيل إلى رفع المعوقات أمام المرحلة 2 من "اتفاق غزة"