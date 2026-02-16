الإثنين 2026-02-16 12:32 م

استشهاد فلسطيني جراء قصف الاحتلال شرق غزة

الوكيل الإخباري-  استشهد فلسطيني جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال استهدفت بالقذائف منطقة حي الشجاعية، ما أسفر عن استشهاد شخص.

 
 


