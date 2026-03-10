الثلاثاء 2026-03-10 10:06 م

استشهاد فلسطيني جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا وسط قطاع غزة

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 10-03-2026 09:00 م

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجراح، جراء قصف الاحتلال منزلاً في بلدة الزوايدة، وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في بلدة الزوايدة ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح.

 
 


