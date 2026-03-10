استشهاد فلسطيني جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا وسط قطاع غزة

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في بلدة الزوايدة ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح.
