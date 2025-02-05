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استشهاد فلسطيني شرق خان يونس

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أرشيفية
الأربعاء، 05-02-2025 11:37 ص

الوكيل الإخباري - أعلنت مصادر فلسطينية، عن استشهاد شخص صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لملف وقف إطلاق النار الذي يدخل يومه الثامن عشر، حيث شن طيران الاحتلال خلال الساعات الماضية سلسلة من الغارات استهدفت شارع الرشيد دون وقوع إصابات، كما أصيب شخص آخر في استهداف مسيرة إسرائيلية وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.


من جهة أخرى، أعلن الدفاع المدني بغزة أن طواقمه في غزة انتشلت جثامين 19 شهيدا من مقبرة عشوائية بعد أن قامت قوات الاحتلال باستهدافهم خلال اقتحام مستشفى الشفاء في شارع الثورة غرب مدينة غزة.


وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول 2023 الى أكثر من 47540 شهيدا وأكثر من 111618 مصابا.

 

بترا

 
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