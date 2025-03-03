استشهاد فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الاثنين، استشهاد المعتقل الإداري خالد محمود قاسم عبدالله من مخيم جنين، وذلك يوم 23 شباط 2025 داخل سجن "مجدو" الإسرائيلي.

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