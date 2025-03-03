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استشهاد فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الإثنين، 03-03-2025 02:45 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الاثنين، استشهاد المعتقل الإداري خالد محمود قاسم عبدالله من مخيم جنين، وذلك يوم 23 شباط 2025 داخل سجن "مجدو" الإسرائيلي.

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وذكرت الهيئة، في بيان مشترك مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، أن الشهيد كان معتقلًا إداريًا منذ 9 تشرين الثاني 2023.

 
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