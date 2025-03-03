استشهاد فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

وذكرت الهيئة، في بيان مشترك مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، أن الشهيد كان معتقلًا إداريًا منذ 9 تشرين الثاني 2023.
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