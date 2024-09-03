 
الثلاثاء 2024-09-03 10:08 ص
 

 

استشهاد فلسطيني في طولكرم وتعزيزات إسرائيلية بجنين

آليات الاحتلال في الضفة الغربية
آليات الاحتلال في الضفة الغربية
الثلاثاء، 03-09-2024 08:02 ص

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، فجر اليوم الثلاثاء، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية لمدينة جنين ومخيمها.

اضافة اعلان


فقد ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال وخلال اقتحامها لمخيم طولكرم حاصرت أحد المنازل، وأن جنديا من وحدة القنص أطلق النار باتجاه المنزل المحاصر فقتل فتى وأصاب والده.


وأضافت المصادر بأن الفتى ووالده نقلا إلى مستشفى ثابت ثابت.


يذكر أن الاحتلال قطع التيار الكهربائي عن المخيم خلال الحملة العسكرية المستمرة على المدينة ومخيمها.


كما أصيبت، مساء الاثنين، طفلة فلسطينية ومسعفة في الاقتحام الإسرائيلي، في حين يتواصل حصار مستشفيات المدينة ومخيمها.


وفي جنين، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى وسط مدينة جنين ومخيمها فجر اليوم.

 
gnews

أحدث الأخبار

من المصدر

منوعات مصري يلقي بنفسه من الطابق التاسع هربا من الشرطة

وزارة الصحة

خاص بالوكيل الكشف عن الحالة الصحية لمصاب جدري القرود في الأردن

جانب من السيول

عربي ودولي ارتفاع وفيات السيول بالحديدة وذمار في اليمن

الذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن اليوم

برنامج الوكيل

فيديو الوكيل طلبة من الأردنية: نتطلع لتبني نظام الاتصالات الآمن والذكي للمركبات في معرض سوفكس

جانب من اللقاء

خاص بالوكيل طلبة من الأردنية: نتطلع لتبني نظام الاتصالات الآمن والذكي للمركبات في معرض سوفكس

جيش الاحتلال

فلسطين تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى مخيم جنين

تعبيرية

أخبار محلية مكافحة الأوبئة: حالة جدري القرود الأولى بالأردن مصدرها مجهول.. ولا إصابات بين المخالطين



 


الأكثر مشاهدة