استشهاد فلسطيني في طولكرم وتعزيزات إسرائيلية بجنين

فقد ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال وخلال اقتحامها لمخيم طولكرم حاصرت أحد المنازل، وأن جنديا من وحدة القنص أطلق النار باتجاه المنزل المحاصر فقتل فتى وأصاب والده.
وأضافت المصادر بأن الفتى ووالده نقلا إلى مستشفى ثابت ثابت.
يذكر أن الاحتلال قطع التيار الكهربائي عن المخيم خلال الحملة العسكرية المستمرة على المدينة ومخيمها.
كما أصيبت، مساء الاثنين، طفلة فلسطينية ومسعفة في الاقتحام الإسرائيلي، في حين يتواصل حصار مستشفيات المدينة ومخيمها.
وفي جنين، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى وسط مدينة جنين ومخيمها فجر اليوم.
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